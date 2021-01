I januar 2017 ble Donald Trump innsatt som USAs 45. president. Etter fire turbulente år i Det hvite hus måtte Trump og resten av familien flytte ut etter at Joe Biden vant presidentvalget.

Forrige uke reiste Trump-familien til luksuseiendommen Mar-a-Lago i Florida, hvor de vil bo i tiden fremover.

Nå mener en tidligere omgangsvenn av Melania Trump, skribenten R Couri Hay, at den tidligere førstedamen ønsker seg ut av rampelyset.

– Melania kommer til å forsvinne. Det kommer ikke til å bli noen Instagram- eller Twitter-innlegg, dere kommer ikke til å se noe, sier han til avisen The Times.

Hun ønsker å fokusere på familien og parets 14 år gamle sønn Barron, mener Hay.



– Ville blitt sjokkert



Gjennom årene har Melania fått mye oppmerksomhet for måten hun har håndtert rollen som USAs førstedame. Mens det flere ganger har stormet rundt ektemannen, har hun stått last og brast ved hans side.

Førstedame Melania Trump. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det siste året har det blitt spekulert i om parets 15 år lange ekteskap snart kan være over. Tidligere stabassistent i Det hvite hus, Stephanie Wolkoff, har uttalt at Melania «teller ned til skilsmisse».

Hay tror ikke det er noe i spekulasjonene.

– Sannsynligheten for at de holder sammen er 99,99 prosent sikkert. Jeg ville helt ærlig blitt sjokkert hvis Melania formelt separerte og skilte seg fra ektemannen. Hun vokste opp i et pseudo-kommunistisk, vanskelig liv, sier han til The Times.

Og fortsetter:

– Da hun giftet seg ville hun ha stabilitet rundt romantikk og økonomi, og tross alt som har skjedd holder ekteskapet deres, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Donald Trump og resten av familien har flyttet inn på eiendommen Mar-a-Lago i Florida. Foto: Alex Brandon / AP

Bråk med naboene



Da det i desember ble kjent at Trump-familien hadde meldt permanent flytting til Mar-a-Lago, var flere naboer tydelig imot planene.

Naboene mener Trump ikke har juridisk rett til å bo på resorten. I et brev sendt til lokale myndigheter, mener naboene at Trump mistet rettighetene til å bo på eiendommen etter å ha inngått en avtale i 1993, da han omgjorde stedet fra en privat bolig til en privat klubb.

Ifølge CNN skal Trump ha skrevet under på en avtale som gjør at han og andre ikke kan bo på eiendommen mer enn 21 dager i året, og ikke lenger enn syv dager i strekk.



Trump-leieren er imidlertid ikke enig med naboene, og mener det ikke er noe i veien for at ekspresidenten flytter inn.

– Det er ingen dokumenter eller avtaler som forbyr presidenten å bruke Mar-a-Lago som bopel, har en talsmann for Trumps forretningsvirksomhet uttalt til Washington Post.