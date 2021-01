Biden til Stoltenberg: – Du har vært uvurderlig

Biden brukte også samtalen til å rose Stoltenberg for hans rolle i å opprettholde Nato de siste årene.

– Jeg vil takke deg for din ledelse og ditt personlige diplomati gjennom de siste årene. Du har vært uvurderlig, sa den nyinnsatte presidenten.

Bidens forgjenger Donald Trump var tidenes mest Nato-skeptiske president i USA, og kalte alliansen utdatert i sin valgkamp i 2016. Under et toppmøte i Brussel skal han ha vært svært nær å trekke USA ut av organisasjonen, og flere av hans tidligere forsvarsrådgivere advarte under valgkampen i 2020 om at han kunne gjennomføre en slik uttrekking dersom han ble gjenvalgt.

– Jeg vil gjenoppbygge og gjenetablere alliansene våre, og jeg vil begynne med Nato. Som du vet fra før, støtter jeg veldig sterkt vårt felles forsvar, basert på felles demokratiske verdier, sa Biden i telefonsamtalen.

Publiseringen av den velregisserte videoen er et uvanlig skritt, ettersom slike samtaler gjerne bare blir gjengitt i korte, offentlige referater.