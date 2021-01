Kampanje mot overgrep fører til strengere straffer i Frankrike

– Jeg var 9 … Det var faren min. Han voldtok meg til jeg var 17.

– Jeg var mellom 11 og 14. Det var broren min. Nå er jeg 57 og fortsatt et offer for den fortiden.

– Bare en av mange. Jeg var 6-7-8 år, jeg husker ikke.

Dette er bare et knippe av fortellingene som har kommet fram i kampanjen #MeTooInceste. På få dager har emneknaggen slått som en brottsjø inn over sosiale medier i Frankrike. Titusener har delt og kommentert innleggene der folk forteller om overgrep i familien.

– Vi kan ikke tie lenger

– Jeg håper samfunnet har mot til å ta tak i problemet, sier 49 år gamle Laurent Boyet. Han er politimann og leder en organisasjon som kjemper mot overgrep mot barn. Gruppen har satt opp postkasser på skoler der barn kan legge brev og fortelle om det som plager dem. Flere av brevene har ført til at politiet har startet etterforskning.

I 2017 ga Boyet ut en bok der han forteller hvordan han ble voldtatt av sin ti år eldre bror. Boyet var da mellom seks og ni år gammel. Han sier at da han fortalte om overgrepene til moren 30 år senere, svarte hun: «Jeg tror deg, for jeg hadde mine mistanker».

– Alle signalene jeg sendte. De nådde henne, men hun gjorde ingenting. I 2021 kan vi ikke tie lenger, vi må handle, sier politimannen.

Nye lovforslag

Mye tyder på at Boyet blir hørt. Før helgen varslet justisminister Éric Dupond-Moretti at regjeringen vil legge fram et lovforslag som skal gi barn bedre beskyttelse. I tillegg har nasjonalforsamlingen begynt å debattere et annet forslag om strengere straffer for voldtekt av barn under 13 år.

Den seksuelle lavalderen i Frankrike er 15 år, men loven aksepterer at også under denne alderen er en mindreårig i stand til å samtykke til sex. Det har ført til at voksne i flere saker kan få mildere straff enn om de blir straffeforfulgt for voldtekt. Noen grupper som jobber for barns beskyttelse, vil at all seksuell omgang med barn under en viss alder definert som voldtekt, slik tilfellet er i Norge.

Anklaget stefar i bok

I tillegg er det flere grupper som vil fjerne foreldelsesdatoen fordi traumer etter overgrep gjør at de kan ta flere tiår for noen ofre å fortelle om det de har vært utsatt for.

Oppmerksomheten rundt overgrep har fått ny fart i Frankrike etter at en kjent politisk analytiker nylig ble anklaget for overgrep mot stesønnen sin. Anklagene kommer fram i boken til Camille Kouchner, stedatteren til Olivier Duhamel. Hun skriver at Duhamel forgrep seg på tvillingbroren hennes i minst to år fra søsknene var 13 år gamle.

Duhamel har trukket seg fra stillinger i mediene og akademia, men har i avisintervjuer ikke ønsker å kommentere Kouchners påstander.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) viser internasjonale studier at hver femte kvinne og hver trettende mann opplyser at de har blitt seksuelt misbrukt før de fylte 18. Eksperter sier det trolig er store mørketall rundt seksuelle overgrep.

Underskriftskampanje

– Vi er overbevist om at mange barn forteller, og at det store problem er at ingen hører dem, sier Madeline Da Silva fra kvinnekollektivet #NousToutes som står bak #MeTooInceste-kampanjen. De ønsker derfor at mer enn bare loven endres.

– I dag vet vi at når du lærer opp sosialarbeidere og lærer i hvordan vold kan forebygges, så føre det til endringer, det redder liv.

#NousToutes har startet en underskriftskampanje med krav om at alle som jobber med barn – inkludert lærere, sosialarbeidere og folk i idretts- og kulturforeninger, får systematisk opplæring. I løpet av to dager skrev 36.000 personer under på kravet.