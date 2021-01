Kreml: USA og Russland enige om å forlenge atomvåpenavtale

Forlengelsen ble kjent etter at Russlands president Vladimir Putin og USAs nyvalgte president Joe Biden hadde sin første samtale over telefon tirsdag. USA har foreløpig ikke bekreftet nyheten.

Ny Start ble inngått mellom USA og Russland i 2010 og utløper 5. februar. Den begrenser antall kjernefysiske stridshoder til 1.550 for hvert av landene.

Torsdag i forrige uke opplyste Det hvite hus at Biden hadde foreslått å forlenge avtalen i fem år. Dagen før, bare timer etter at Biden var tatt i ed, tilbød russerne en «betingelsesløs» forlenging, også den i fem år.

Bidens intensjon ble godt tatt imot av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i forrige uke. I en uttalelse sa han at det er viktig for alliansen at avtalen bevares.

– Jeg har gjentatte ganger sagt at vi ikke må ende i en situasjon der det ikke er noen begrensninger på antall atomstridshoder, uttalte Stoltenberg.