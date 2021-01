Studie: Vaksinering av eldre først redder flest liv

Eldre har den klart største risikoen for både å utvikle alvorlig sykdomsforløp som følge av covid-19 og å dø av sykdommen. Av 548 døde i Norge er 468 personer over 70 år.

Blant annet Sverige og Norge har valgt å vaksinere den eldre delen av befolkningen først, mens man for eksempel i Kina har valgt å vaksinere den arbeidende befolkningen først.

– Sunn fornuft tilsier at det beste er å beskytte de eldre og de mest sårbare gruppene. Men sunn fornuft tilsier også at man først vil beskytte arbeidere i frontlinjen som lærere eller butikkansatte ettersom de har størst risiko for å bli smittet, sier Daniel Larremore, som er biolog ved University of Colorado at Boulder i USA til Science.

Larremore og kollegaene laget en matematisk modell som regnet ut hvor mange liv som ville gå tapt i fem ulike scenarioer, basert på hvilken aldersgruppe man vaksinerer først: Tenåringer og barn, personer mellom 20 og 49 år, alle personer over 20 år eller eldre folk over 60 år og oppover. Det siste scenarioet tok utgangspunkt i at hvem som helst kunne vaksinere seg så lenge det fantes vaksine.

Resultatet viste at den beste strategien, målt i antall reddede liv, er å la de gamle og skjøre vaksineres først.

– For arbeidende personell i frontlinjen som kanskje er frustrerte for at de ikke er først, håper jeg at denne studien er klargjørende, sier Larremore.

Forskningen viste også at mange liv reddes om vaksinering kom i gang så fort som mulig.