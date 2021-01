Von der Leyen ber USA stramme inn mot sosiale mediegiganter

- Forretningsmodellen til nettplattformer har stor innvirkning, ikke bare på fri og rettferdig konkurranse, men også demokratiene våre, vår sikkerhet, og informasjonskvaliteten vår, sa von der Leyen tirsdag.

I sin tale til Verdens økonomiske forum (WEF) sa hun at internettgiganter må ta ansvar for hvordan de sprer, fremmer og fjerner innhold. Von der Leyen mener blant annet at avgjørelsen om å stenge Donald Trumps Twitter-konto ikke burde vært basert på selskapets regler alene.