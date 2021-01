Sverige forlenger reiserådene over påske

Det kunngjorde Sveriges utenriksminister Ann Linde tirsdag.

– Vi vurderer at det kommer til å være usikkerhet i verden i flere måneder, sier Linde.

Dermed frarådes svenskene å reise utenfor Europa både i vinterferien og påskeferien.

Det er ikke frarådet å reise innenfor EU, men Linde minner om at heller ikke dette er risikofritt. Rådet er imidlertid annerledes ettersom svenske myndigheter vurderer at svensker ikke risikerer å bli sittende fast dersom de reiser til et land i EU/EØS-området og Schengen.