Kina sprer konspirasjonsteorier om virus og vaksiner

Medier og talspersoner i Kina forsøker nå å så tvil om hvor godt vestlige vaksiner fungerer, og gjengir konspirasjonsteorier om hvor viruset hadde sin opprinnelse. Kinesiske myndigheter er under ekstra press fordi en gruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) omsider har ankommet Wuhan, byen der viruset trolig hadde sin opprinnelse.

En talsperson for myndighetene uttalte i forrige uke at WHO burde etterforske et amerikansk militært laboratorium der det ble antydet at viruset skal ha blitt utviklet, en teori som ikke har grunnlag i virkeligheten.

– Formålet er å fordele skyld bort fra kinesiske myndigheters svake håndtering av viruset i begynnelsen, til en amerikansk konspirasjon. Taktikken lykkes svært godt på grunn av utbredt motstand mot USA i Kina, sier Kina-eksperten Fang Shimin, som bor i USA.

Vaksiner i fokus

Vestlige coronavaksiner er også i fokus, etter at brasilianske forskere offentliggjorde en rapport som viste at den kinesiske vaksinen Sinovac er langt mindre effektiv enn ventet.

Kinesiske myndigheter har blant annet oppfordret til en granskning etter at 23 eldre i Norge døde etter at de fikk Pfizers coronavaksine. Engelskspråklige kinesiske medier mener vestlige medier har oversett nyheten, selv om et panel fra WHO har konkludert med at vaksinen ikke spilte en større rolle i dødsfallene.

– Kjempefarlig

Yuan Zeng, som er ekspert på kinesiske medier ved University of Leeds, kaller vaksinepåstandene svært farlige, og sier de er blitt så utbredt at til og med velutdannede kinesiske venner har spurt henne om de stemmer.

– Det å piske opp tvil og spre konspirasjonsteorier kan føre til ekstra risiko idet myndigheter prøver å fordrive uro om vaksinen. Det er kjempefarlig, sier Yuan.