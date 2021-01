Demonstrasjoner og feiring på Australias splittende nasjonaldag

Nasjonaldagen, «Australia Day», har blitt feiret som en nasjonal høytidsdag 26. januar siden 1994. Dagen markerer datoen i 1788 da en britisk flåte ankom landet og startet koloniseringen av landet.

Medlemmer av urbefolkningen, som tilhører en kultur med røtter 60.000 år tilbake, ser dagen som en sorgens dag – fordi landet ble tatt fram dem, forfedre ble drept av britiske nykommere og eller døde av sykdommene de brakte med seg.

Demonstrasjoner flere steder

I Sydney samlet om lag 3.000 seg for å markere «Invasjonsdagen» til tross for at politiet hadde advart om massearrestasjoner dersom folkemengden oversteg grensen på 500 personer.

Fire personer ble pågrepet, ifølge nyhetsbyrået AAP.

I Melbourne delte demonstrantene seg i grupper på hundre på grunn av koronarestriksjonene da de protesterte. Lignende demonstrasjoner og markeringer ble holdt i andre delstatshovedsteder og byer.

Et felles tema i appellene var det høye antallet urinnbyggere i fengsel, den lave forventede levealderen og rasisme.

Statsministeren vil beholde datoen

Statsminister Scott Morrison, som regnes som konservativ og nasjonalistisk, sier dagen fortsatt bør holdes 26. januar.

– Vi gjør det på denne dagen, landets kurs ble forandret for evig. På godt eller vondt, det er ikke mulig å flykte fra det faktum, sa Morrison med henvisning til en kampanje med hensikt å flytte dagen for å gjøre det mindre smertefullt for landets urbefolkning.

En Ipsos-undersøkelse gjort på vegne av Nine News viser at kun 28 prosent av de 1.222 spurte vil flytte dagen, mens 48 prosent var mot forslaget. En firedel var verken enig eller uenig.