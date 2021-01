Tre terrordømte irakere henrettet

Henrettelsene ble gjennomført i Nasiriyah-fengselet mandag, ifølge kilden.

Torsdag i forrige uke ble over 30 personer drept i et selvmordsangrep mot et marked i Bagdad. IS hevdet å stå bak angrepet.

Etter dette har menneskerettsgrupper advart om at irakiske myndigheter trolig vil gjennomføre en rekke henrettelser for å vise styrke etter terrorangrepet.

Søndag opplyste en tjenestemann ved presidentens kontor at myndighetene er klare til å henrette over 340 personer som er dømt for terror og andre forbrytelser.