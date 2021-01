I en kunngjøring fra Det hvite hus heter det at transpersoner ikke lenger vil utsettes for muligheten for å bli dimittert på bakgrunn av sin seksuelle identitet.

Allerede i sitt første år som president kunngjorde Trump et forbud mot at transpersoner kunne tjene i det militære.

Opphevelsen av forbudet støttes av USAs nye forsvarsminister, tidligere general Lloyd Austin.