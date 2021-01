Fauci: Forskere har startet prosessen med å oppgradere vaksinen

– Vi må virkelig sørge for at vi begynner, og det har vi allerede, å forberede om det er nødvendig å oppgradere vaksinene, sa Fauci.

– Vi tar allerede steg i den retningen til tross for det faktum at vaksinene vi har nå, virker, sa han.

Den siste tiden har virusmutasjoner fra Storbritannia og Sør-Afrika som er mer smittsomme, skapt bekymring i verdenssamfunnet.

Mandag melder også vaksineprodusenten Moderna at deres vaksine trolig er effektiv mot begge variantene. En studie viser ingen signifikante endringer i nivået av antistoffer i møte med den britiske varianten. En betydelig reduksjon i antistoffer ble observert i møte med den sørafrikanske varianten, men nivået er antatt å være over det som er nødvendig for beskyttelse mot covid-19.

Likevel utvikler selskapet en ny utgave av vaksinen som kan bli brukt som en forsterker.

– Vi gjør det i dag for å være foran kurven dersom det skulle være nødvendig, sier Modernas sjefmedisiner Tal Zaks.

Fauci sier også at han er mer bekymret for den sørafrikanske varianten enn den britiske.

– Jeg er ganske overbevist om en økt alvorlighet på selve infeksjonen, som vi virkelig må holde et øye med, sa han.