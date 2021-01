Giuliani saksøkes av Dominion

Giuliani, den tidligere New York-borgermesteren som frontet Donald Trumps påstander om omfattende valgfusk, anklages av Dominion for å ha stått bak stått bak «en virtuell desinformasjonskampanje» mot ham, skriver New York Times.

Dominion sier at kampanjen besto av beviselig falske anklager mot firmaet, delvis for at Giuliani kunne berike seg selv. Firmaet krever en oppreisning på 1,3 milliarder dollar.

Dominion viser til over 50 uttalelser fra Giulianis side i retten, på Twitter, på podkasten hans og i konservative medier, der han hevdet at Dominion var involvert i en konspirasjon for å overføre stemmer fra Trump til Joe Biden.

Giuliani, som lenge var Trumps advokat og en av hans nærmeste medarbeidere, er kommet i hardt vær på grunn av sine iherdige forsøk på å omstøte valget som Biden vant. Nylig har de folkevalgte i New York formelt bedt om at han fratas advokatbevillingen.