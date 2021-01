Tyrkia og Hellas gjenopptar samtaler om gassrettigheter

Spørsmålet om Tyrkias leting etter gass i farvann Hellas og Kypros anser som sine, har vært en stein i skoen for landene og for EU i lang tid.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis sier at de går inn i møtet med håp og optimisme, noe av det samme som har blitt uttrykt av Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

I fjor blusset konflikten opp igjen da Ankara sendte et forskningsskip i farvann nær Tyrkias kyst som Hellas, med EU i ryggen, legger krav på. Tyrkia har reagert på at Hellas bruker de mange øyene sine til å legge krav på store deler av havet i området.

Vil begrense samtalene

Det er ikke ventet at det vil komme store gjennombrudd under møtet i Istanbul. Likevel blir det sett på en del av en mykere tilnærming til EU fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans side. Det er antatt at Erdogan vil forsøke å bedre forholdet til EU ettersom landet kan møte en mer fiendtlig innstilt amerikansk administrasjon under Joe Biden.

Hellas ønsker å begrense samtalene til å gjelde grenser knyttet til sin kontinentalsokkel. Tyrkia anklager på sin side også Aten for å ha utstasjonert soldater på ulovlig vis på flere av øyene sine.

Tyrkia vil også diskutere luftsoner, som er knyttet til en annen strid enn den som gjelder gassrettigheter i Middelhavet. En gresk pilot ble drept i 2006 da flyet hans krasjet med et tyrkisk fly.

– Det er ikke riktig å velge ett tema og si: "Vi holder samtaler om dette", sa Cavusoglu forrige uke.

Avsluttet samtaler

Aten og Ankara holdt 60 runder med samtaler mellom 2002 og 2016, men de ble avsluttet ettersom det ikke ble gjort framgang.

Nato har presset på for å forhindre en militærkonflikt, mens Tyskland har ledet forsøket på å sette i gang samtaler for å unngå at Tyrkia blir enda mer isolert.

Cavusoglu var i møter med EU-tjenestemenn i Brussel forrige uke, og Ankara håper på et nytt møte i februar eller tidlig mars.

EU-sjef Ursula von der Leyen skrev på Twitter etter det møtet at selv om dialog er viktig, må man se faktiske resultater på bakken.

Avviser frykt

Frankrike har ledet an i fordømmelsen av Tyrkias militære intervensjoner i Syria og Libya, men også landets støtte til Aserbajdsjan i krigen mot Armenia i fjor. EU valgte å innføre sanksjoner mot Tyrkia i desember.

Cavolusoglu har avvist at de går inn i samtalene med Hellas for å unngå å bli straffet av Brussel.

– Vi er ikke et land som er redde for trusler om sanksjoner, sier Cavusoglu.