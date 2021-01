Ryu Hyun-woo ankom Sør-Korea i september 2019 og søkte umiddelbart asyl, men nyheten ble holdt hemmelig fram til nylig.

Det er sjelden at høytstående embetsmenn fra Nord-Korea rømmer landet, men Ryus ankomst i Sør-Korea skjedde kun to måneder etter at en annen ambassadør hoppet av. Til sammen har om lag 30.000 nordkoreanere rømt fra det fattige og undertrykkende landet, hovedsakelig gjennom å krysse grensa til Kina.