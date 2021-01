Frykter virusmutantene tross synkende smittetrend i USA

– Vi er definitivt på vei nedover, men jeg er bekymret for at de nye variantene vil gi oss enda en ny vending i slutten av februar eller begynnelsen av mars, sier epidemiologen Caitlin M. Rivers ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health til New York Times.

8. januar registrerte USA 300.000 nye smittetilfeller. Fredag 22. januar hadde tallet falt til 191.000.

Ekspertene har advart om at de ikke vet hva resten av vinteren og våren vil bringe for USA. President Joe Bidens administrasjon har sagt at de vil trappe opp vaksinedistribusjonen, men befolkningen bes fortsatt om å bære munnbind og unngå store folkemengder.

Også presidentens smittevernrådgiver, Anthony Fauci er redd for det muterte viruset som nå herjer i Storbritannia og deler av Europa.

– Vi må anta at det som nå sirkulerer i Storbritannia har en viss økning i det vi kaller virulens, altså evnen til å fremkalle større skade, deriblant død, sa Fauci på TV-programmet Face the Nation søndag.

Britiske myndigheter har nylig gjort funn som tyder på at det muterte viruset har høyere dødelighet.

– Vi må se på dataene selv, men vi har all grunn til å tro på dem, sier Fauci.