India melder om flere sårede etter grensesammenstøt med Kina

Sammenstøtet skjedde ved Naku La-passet i delstaten Sikkim, mellom Nepal og Bhutan, ifølge indiske militærkilder. Det skal være flere sårede på begge sider, men det er foreløpig ikke meldt om døde.

En kinesisk patrulje skal ha forsøkt å krysse inn i indisk territorium, og ble presset til å snu, melder kildene.

Store deler av grensen mellom India og Kina er omstridt, og begge landene har en omfattende militær tilstedeværelse i regionen. Landene utkjempet en kortvarig krig langs grensa i 1962.

De to atommaktene foretrekker å sende soldatene inn i grenseområdene uten skytevåpen, for å unngå unødvendig eskalering, men kampene kan likevel føre til tap av menneskeliv. I juni 2020 ble 20 indiske soldater drept i et kraftig sammenstøt i Kashmir. Den gang skal det også ha vært døde på kinesisk side, ifølge indiske kilder.