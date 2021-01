Farc i Colombia har vedtatt navnebytte

Fredsavtalen fra 2016 tilrettela for at Farc ikke lenger skulle være en geriljabevegelse, men et politisk parti, og det nye navnet ble vedtatt på partiets landsmøte i helgen.

– Det var vanskelig for oss å beholde Farc-navnet, ikke fordi vi angret på det, eller for at det gjorde oss skamfulle over noe, men fordi det var som Farc at vi tok del i en væpnet konflikt, i krig, sa leder Rodrigo Londoño, også kjent som Timotsjenko, torsdag.

På partiets andre landsmøte søndag valgte delegatene navnet Comunes, som kan oversettes til Common People's Party på engelsk eller Felles Folkeparti på norsk. Navnet er del av hele Farcs politiske navn: «Common Alternative Revolutionary Force».

– Fra nå av er vi Comunes, og partiet for fred, forsoning og livsglede, uttalte talsperson og tidligere Farc-offiser Pastor Alape på Twitter.