Svenske grensehandlere om innreiseforbudet: Ubetydelig

– Denne beslutningen spiller ingen rolle. Det er ingen nordmenn som handler ved grensen, og det har det ikke vært siden mars, sier senterleder Ståle Lövheim ved Nordby Shopping Center i Strömstad.

Den 12. mars stengte Norge grensen, og søndag var det Sveriges tur til å innføre innreiseforbud etter anbefaling fra folkehelsemyndighetene for å hindre spredning av det muterte coronaviruset.

– Når norske butikker stenger, er det en fare for at nordmenn kommer til Sverige og bidrar til smittespredning og trengsel her, sa innenriksminister Mikael Damberg (S) om beslutningen.

Visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Olav Thon-gruppen, som eier flere kjøpesentre i Charlottenberg, Töcksfors og Nordby, sier det allerede er katastrofe for grensehandelen og at de nye reglene får liten praktisk betydning

– Ingen nordmenn reiser til Sverige i dag for å handle fordi de må sitte i ti dagers karantene når de kommer tilbake, sier han.