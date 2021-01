Marcelo Rebelo de Sousa gjenvalgt i Portugal

Da 99 prosent av stemmene var talt opp, hadde den 72 år gamle konservative politikeren fått 61 prosent av stemmene, opplyser valgkommisjonen.

For fem år siden fikk den tidligere TV-journalisten og jussprofessoren 52 prosent oppslutning.

Rebelo de Sousa unngår en andre valgrunde 14. februar mot den kandidaten som fikk nest flest stemmer, siden han fikk over 50 prosent av stemmene.

Sosialistenes kandidat og tidligere diplomat Ana Gomes ligger an til å få 13 prosent av stemmene, mens Andre Ventura fra det høyreorienterte partiet Chega! (Nok!) får 12 prosent.

Presidentvalget søndag ble holdt til tross av Portugal for tiden har størst smittetrykk i verden, med 1.443 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Landet er nedstengt for andre gang, så valgkampen har vært langt fra normal.