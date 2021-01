Over tusen arrestert i demonstrasjoner mot Putin

Navalnyj oppfordret folk til å demonstrere mot president Vladimir Putin, og lørdag samlet mange tusen mennesker, mange av dem ungdommer, seg på Pusjkin-plassen i sentrum av Moskva.

Politiet i Moskva, som er kjent for å nedtone antall folk i demonstrasjoner, sier at 4.000 hadde kommet.

Allerede er minst 1.338 mennesker pågrepet, over hele landet, blant dem flere hundre i Moskva og St. Petersburg, ifølge observatørgruppa OVD-Info.

Politiet i Moskva begynte å pågripe demonstranter allerede i forkant av demonstrasjonen på Pusjkin-plassen.

Blant dem som er pågrepet, er Navalnyjs kone Julija, som selv postet et bilde på Instagram av seg selv inne i politibilen.

«Beklager dårlig kvalitet. Veldig dårlig lys inne i politibilen», skrev hun.

Mye politi

Demonstrantene kom til plassen til tross for tung tilstedeværelse av politi. Over høyttalere ble de advart om at demonstrasjonen er ulovlig, og bedt om å holde avstand på grunn av koronapandemien.

Demonstrantene hadde med seg plakater med teksten «Russland vil bli fritt». Flere av dem begynte å gå mot Kreml, mens andre har sperret gjennomfartsåren Tverskaja-gata.

Reportere forteller om politi som bærer demonstranter bort og kjører dem av gårde i politibiler, og det sirkulerer videoer på sosiale medier av sikkerhetsstyrker som angriper demonstranter med køller.

Mange av demonstrantene er unge og fra middelklassen. Aktivister og journalister klager over at internett er stengt ned.

Aleksej Navalnyj ankom søndag kveld passkontrollen på flyplassen i Moskva. Like etterpå ble han pågrepet av politiet. Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB Foto: NTB scanpix

Over hele Russland

OVD melder at minst 300 personer ble pågrepet i Moskva og 162 i St. Petersburg.

I Khabarovsk, som ligger sju timer foran Moskva, har aktivister delt videoer av politifolk som gjør pågripelser. Hundrevis trosset også kulda i Vladivostok og Irkutsk og ropte blant annet «Vi er de mektige» og «Putin er en løgner».

Flere tusen mennesker demonstrerte i Jekaterinburg, og i Jakutsk, en havneby helt øst i Sibir der temperaturen var helt nede i 50 kuldegrader, ble 13 mennesker pågrepet.

Tatt i passkontrollen

Navalnyj ble pågrepet allerede i passkontrollen da han returnerte til Russland forrige helg for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Berlin i Tyskland i august i fjor.

Selv har han hele tiden hevdet at russiske myndigheter sto bak forgiftningen, og laboratorier både i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at han ble utsatt for den russiske novitsjok-giften.

Russiske myndigheter har allerede fengslet flere av Navalnyjs nære allierte i forbindelse med de planlagte demonstrasjonene. Aktivisten Ljubov Sobol og Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj ble pågrepet torsdag.

Navalnyj er varetektsfengslet fram til 15. februar.