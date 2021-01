Biden-administrasjonen skal se nærmere på Taliban-avtale

USA inngikk i fjor en avtale med Taliban som innebar at landet skulle trekke ut styrker i bytte mot sikkerhetsløfter og forpliktelser til deltakelse i fredsforhandlinger med den afghanske regjeringen.

Etter at volden i Afghanistan har økt på tross av at Taliban og den afghanske regjeringen innledet samtaler i september, skal USA nå undersøke om Taliban har holdt seg til sin del av avtalen.

President Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, har gjort det klart overfor sin afghanske motpart Hamdullah Mohib at USA skal gjennomgå avtalen, ifølge en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

USA vil se nærmere på om Taliban lever opp til forpliktelsene om å kutte bånd til terroristgrupper, redusere volden i Afghanistan og delta i meningsfulle fredsforhandlinger.

Sullivan tok også opp USAs bidrag til beskyttelse av kvinner og minoriteter som del av fredsprosessen.

Biden-administrasjonens trekk ble møtt med lettelse i Kabul etter flere måneder med usikkerhet om hvordan den nye ledelsen skulle håndtere spørsmålet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Afghanistans nasjonale sikkerhetsrådgiver skrev på Twitter at de to partene har blitt enige om å jobbe for en permanent våpenhvile og varig fred.