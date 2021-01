Vaksinasjonskampanjen i Sørøst-Europa trues av konspirasjonsteorier

En vaksine fra Vesten, Russland eller Kina? Eller ingen i det hele tatt? Det er valget flere nasjoner i regionen står overfor. Der har vaksinasjonskampanjen fått en treg start, overskygget av het politikk og ville teorier.

I land som Tsjekkia, Serbia, Bosnia, Romania og Bulgaria er både tidligere presidenter og profilerte leger blant vaksineskeptikerne. Den serbiske tennisstjernen Novak Djokovic har gått ut og sagt han ikke vil bli tvunget til å ta vaksinen.

Falske nyheter

Falske nyheter om koronaviruset og vaksinene sprer seg i landene som tidligere var under strengt kommunistisk styre. Befolkningen som da jevnlig ble tvangsvaksinert, er nå delt i synet på koronavaksinen.

– Det er en direkte kobling mellom støtte for konspirasjonsteorier og skepsis til vaksineringen. Et flertall i regionen har ikke planer om å ta vaksinen, noe som skiller seg fra resten av Europa, der et flertall ønsker det, heter det i en fersk studie om vaksinestemningen på Balkan.

I Serbia har kun 200.000 meldt sin interesse for å ta vaksinen. Serbiske myndighetspersoner har stilt opp på TV og latt seg vaksinere i et forsøk på å overbevise befolkningen om at det er trygt og viktig.

Kritikk fra egne rekker

Hvilken vaksine som brukes, varierer fra land til land. I Serbia har de tatt i bruk den kinesiske Sinopharm-vaksinen, til protest fra selv den myndighetsvennlige tabloiden Informer.

– Serbere foretrekker den russiske vaksinen, lød overskriften på forsiden deres nylig da en undersøkelse viser at 38 prosent av serberne som ønsker å bli vaksinert, vil ha den russiske vaksinen.

President Aleksander Vucic har allerede tatt imot 1 million doser av den kinesiske vaksinen.

I nabolandet Bosnia, et krigsherjet land som fortsatt er etnisk delt, spiller politikken også en rolle i vaksinasjonskampanjen. Den serbiske befolkningen vil ha den russiske vaksinen, mens bosnjak-kroatene vil ha en vestlig variant.

En studie om Balkans rolle i europeisk politikk hevder at nesten 80 prosent av innbyggerne i de vestbalkanske landene tror på koronakonspirasjoner.

Rundt halvparten av dem vil la seg vaksinere, viser studien.

Biovåpen og verdenskontroll

Grunnløse teorier som at viruset er et biovåpen utviklet av USA eller andre, at vaksinene brukes til å få kontroll over verdensbefolkningen og lignende, får fotfeste.

Lav tillit til myndighetene gjør det lettere for konspirasjonsteoriene å spre seg, ifølge tenketanken bak studien.

Lignende trekk ser man i andre østeuropeiske land. I Bulgaria har konspirasjonsteorier tidligere ført til at myndighetene slet med å håndtere et meslingutbrudd.

Meningsmålinger der viser lav tillit til vaksinene, selv om smittetallene stiger. En nylig måling fra Gallup viser at 30 prosent vil ta vaksinen, mens 46 prosent nekter.

Vits var ingen løsning

Bulgarske leger har brukt flere strategier i forsøket på å snu trenden. Stefan Konstantinov, som tidligere var helseminister, vitset med at myndighetene burde si at nabolandet Hellas ville stenge ferieanleggene for alle som ikke var vaksinert.

Dette vil garantere at minst 70 prosent av befolkningen ville la seg vaksinere, mente han.

I Tsjekkia viser målinger at rundt 40 prosent ikke vil ta vaksinen, og demonstrasjoner mot koronarestriksjoner skjer stadig i Praha. Tidligere president Václav Klaus er en av demonstrantene.

– De sier at alt vil løse seg med en mirakelvaksine. Vi må si høyt og tydelig ifra at det ikke finnes. Jeg vil ikke ta vaksinen, sa Klaus til en forsamling i demonstrasjon mot myndighetene.

I Ungarn har myndighetene valgt en hard linje mot viruskonspirasjoner, men vaksinemotstanden er likevel på 30 prosent.

Strenge virkemidler

Kriselover gir myndighetene rett til å gå til sak mot dem som motvirker kampen mot viruset, for eksempel ved å spre frykt eller feilinformasjon. Minst to personer som har kritisert myndighetenes koronainnsats i sosiale medier er blitt pågrepet, men ingen av dem ble formelt siktet.

Den rumenske helseministeren Vlad Voiculescu sier han regner med at familielegene vil informere befolkningen godt om vaksinene. Departementet lover bonuser til helsearbeidere etter hvor mange de får med seg i vaksinasjonskampanjen.

Ivica Jeremic, som har behandlet viruspasienter i Serbia siden mars, og selv vært virussmittet i november, har ett håp for 2021:

– At folk vil forstå at vaksinen er den eneste veien tilbake til et normalt liv.