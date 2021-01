Tre av fire dansker har ingen vaksinepreferanse

Mens 75 prosent ikke har noen preferanse om det står Pfizer, Moderna eller AstraZeneca på vaksinen, svarer 19 prosent at de foretrekker en vaksine fra en spesifikk produsent.

Men de får ikke mulighet til å velge selv, noe danske myndigheter slo fast allerede i desember. Det er et prinsipp som gjelder statlig finansierte vaksinasjonsprogrammer generelt.

Målingen viser ellers at vaksinestøtten har økt siden forrige måling, som ble gjort like før Danmark startet vaksinasjonene. Da svarte 76 prosent at de ville si ja til vaksine. Nå svarer 85 prosent det samme.