Baltikum krever AstraZeneca-vaksiner før godkjenning

Statsministrene fra Estland, Latvia og Litauen kom med oppfordringen overfor EUs institusjoner fredag, til tross for at EMA ennå ikke har innvilget vaksinen som AstraZeneca har utviklet i samarbeid med Oxford-universitetet, nødgodkjenning.

De tre lederne mener at tidlig distribusjon av vaksinen vil gjøre dem i stand til å starte vaksineringen i det øyeblikk vaksinen blir godkjent.

– Prosedyrepresisjon er av betydning. Men det er også hurtighet. Forsinkelsene koster liv, skriver de tre statsministrene på Twitter.

Nylig har også Østerrike, Tsjekkia, Danmark og Hellas kommet med lignende oppfordringer.

EMA har så langt gitt godkjenning for vaksinen fra Pfizer og Biontech, og vaksinen fra Moderna. EMA skal fatte en beslutning rundt AstraZeneca- og Oxford-universitetets vaksine fredag 29. januar.

Fredag denne uken ble det kjent at den britiske vaksineprodusenten har leveringsproblemer i Europa. Ifølge Reuters kuttes leveransene til kontinentet med 60 prosent i første kvartal. For Norges del innebærer kuttet en reduksjon på 1 million doser, slik at Norge mottar kun 200.000 doser i februar.