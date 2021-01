Fra før har britiske eksperter advart om at mutasjonen som ble påvist i England i desember, kan være langt mer smittsom enn andre koronavarianter.

– Det ser nå også ut til at det er noen beviser for at den nye varianten kan være forbundet med en høyere grad av dødelighet, sa Johnson på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

Tynt grunnlag

Regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver, Patrick Vallance, bekrefter at statistikken antyder høyere dødelighet, men understreker at datagrunnlaget foreløpig er tynt.

Han sier at blant 1.000 60-åringer med den gamle coronavarianten, ventes 10 å dø. Det tallet stiger til 13–14 med den nye varianten, ifølge Vallance.

De siste to ukene er det registrert 982 smittede og 24 døde per 100.000 innbyggere. I Norge er de samme tallene 121 og 1,4.

Utbrudd i Norge

Nordre Follo kommune stengte fredag ned etter at det ble oppdaget et utbrudd av den fryktede britiske virusmutasjonen.

– Vi er kjent med at man mistenker dette, men det er foreløpig ikke godt dokumentert om det skyldes økt smittsomhet, eller om det kan ha sammenheng med endrede sykdomsfremkallende egenskaper. Vi blir derfor nødt til å følge nøye med på dette framover, skriver Nakstad i en SMS til NTB.

Tredje smittebølge

Storbritannia er inne i sin tredje og hittil alvorligste smittebølge, med stadig nye rekorder i daglige dødsfall.

Fredag ble det rapportert 1.400 nye koronadødsfall i Storbritannia, og det totale dødstallet nærmer seg 96.000.

Over 38.500 personer er innlagt på sykehus med covid-19 – 78 prosent flere enn under den første smittetoppen i fjor.

Én av 55 personer i England har hatt viruset, og for London er tallet én av 35. Selv om smittekurven nå ser ut til å flate ut, er sykehusene i fare for å bli overveldet av koronapasienter.

Millioner vaksinert

Samtidig jobber myndighetene på spreng med å vaksinere så mange sårbare mennesker som mulig. Hittil har 5,3 millioner fått første vaksinedose, opplyser Johnson.

Regjeringen ligger dermed an til å nå målet om å ha vaksinert 15 millioner innbyggere i risikogrupper innen midten av februar.

Vallance tilføyer at det er stadig flere beviser for at vaksinene fra både AstraZeneca/Oxford og Biontech/Pfizer er effektiv mot den nye mutasjonen.