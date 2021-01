Fauci: Befriende med støtte fra en vitenskapsvennlig regjering

– En av tingene med denne regjeringen er at dersom du ikke vet svaret, så ikke gjett. Du kan bare si at du ikke har svaret, sa Fauci på en pressekonferanse torsdag ettermiddag lokal tid.

Et aktivt program og det at han brifet pressen i Det hvite hus den første dagen etter at Biden ble innsatt, understreker både alvoret i smittesituasjonen og at smittevernlegen nyter tillit i det nye regjeringsapparatet.

Arbeidsdagen begynte allerede klokken 4 om morgenen med et videomøte der han forsikret at USA fortsetter som fullverdig medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO). Drøyt tolv timer senere sto han på talerstolen i presidentboligen.

– En frigjørende følelse

– Det at du kan komme hit og snakke om det du kan og det vitenskapen sier – det er en frigjørende følelse, sa Fauci til de fremmøtte journalistene. Han valgte sin ord med omhu, men gjorde det klart at det til tider hadde vært vanskelig å jobbe med Donald Trump.

– Det er helt klart at det ble sagt ting, enten det var om hydroksyklorokin eller andre ting, som var virkelig ubehagelige, fordi de manglet vitenskapelig grunnlag, sa Fauci.



Han understreket at det ikke ga ham noen glede å motsi presidenten, noe som ofte fikk Trump til å reagere med sinne.