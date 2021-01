Biden møter mektig Kina i USAs «bakgård»

Når Donald Trump har snakket om Latin-Amerika og latinamerikanere, har tonen ofte vært krass. Han har snakket om behovet for mur mot Mexico, truet med militær intervensjon i Venezuela og gjeninnført strenge sanksjoner mot Cuba.

Til tross for krass retorikk, har de siste fire årene først og fremst vært preget av manglende interesse for regionen fra den amerikanske presidentens side.

Kina har på samme tid styrket sin innflytelse gjennom lån og investeringer, og den siste tiden også gjennom medisinsk diplomati ved å donere munnbind og medisinsk utstyr til desperate latinamerikanske regjeringer.

– USA har under Trumps ledelse etterlatt seg et tomrom som Kina har vært mer enn villige til å fylle, sier Guillermo García Montenegro i tankesmia The Inter-American Dialogue i Washington.

– Det kinesiske nærværet innebærer en utfordring for USAs tradisjonelle hegemoni i regionen, mener han.

Kappløp

USA er fortsatt Latin-Amerikas fremste handelspartner. Om man ser bort fra USAs nærmeste naboland Mexico, så passerte Kina alt i 2018 amerikanerne, målt i samhandel med resten av regionen, ifølge Reuters.

Den trenden fortsatte også året etter og er et resultat av 15 år med kinesiske investeringer, først innenfor råvarer som olje og kobber. Senere har kineserne spredt sine investeringer og de siste årene styrt dem mer inn mot sektorer som energi, infrastruktur, logistikk og telekommunikasjon.

– Vi ser hvordan Kina har flyttet seg oppover i verdikjeden, sier García Montenegro.

– Fra å ha fokusert på å utvinne naturressurser, satser man nå også på distribueringen gjennom investeringer som senker kostnadene for å eksportere dem til Kina og andre land, sier han.

Det er en endring som har begynt å gi politisk avtrykk.

Interessene avgjør

Colombia, som er en av USAs fremste allierte i regionen, er et tydelig eksempel. De kinesiske investeringene der var lenge ubetydelige, men de siste to årene har kinesiske selskap begynt å lande store kontrakter, blant annet på bygging av T-bane i hovedstaden Bogota.

I juli 2019 besøkte Colombias president Iván Duque Beijing for å oppmuntre til flere investeringer.

– Kina har plutselig fått et betydelig varmere forhold til en nær amerikansk alliert. Det blir interessant å se hvilken dynamikk det kan skape, sier García Montenegro.

Selv i Argentina har en rekke nye avtaler blitt etterfulgt av styrket vennskap.

– Jeg tror at Kina er mer interessert i Argentina enn det USA er. Det er det eneste som avgjør, sa en argentinsk regjeringskilde til Reuters i desember.

– Trump viste ingen interesse. La oss håpe at Biden gjør det, sa kilden.

Bolsonaro blir vanskelig

USAs nye president var på 16 besøk i latinamerikanske land under sin tid som visepresident under Barack Obama. Det var flere enn noen tidligere president eller visepresident før ham, ifølge The Atlantic.

Trump var på ett besøk i regionen under sine fire år ved makten.

– Inkompetansen og nonchalansen overfor Latin-Amerika og Karibia under Trump, kommer til å opphøre den dagen jeg overtar, sa Biden i et intervju i fjor.

Et trøblete politisk landskap venter ham imidlertid, ikke minst i Brasil som er regionens største økonomi og som nå har Kina som sin største handelspartner.

Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro har markert seg som en varm tilhenger av Trump. Han er uttalt klimaskeptiker og har gjenåpnet for hogst i verdens største regnskog Amazonas.

– Klimaspørsmålet er blant dem som kommer til å bli et stort stridseple, sier García Montenegro.

Brasil kommer ikke til å bli en alliert som Biden kan benytte for å motvirke Kinas innflytelse i regionen, tror han.

Baktanker

Til sjuende og sist er det uansett pengene som avgjør.

– Det vil bli svært vanskelig for Biden å konkurrere med Kina om å tilby billige lån, lave produksjonskostnader og enorme kapitalreserver, sier García Montenegro.

På et kontinent med mange mørke minner om USAs dominans under 1900-tallet, råder det også en økende uro for hvordan diktaturstaten Kina kan komme til å utnytte sin voksende innflytelse.

Ett eksempel er Chile, der det nå reises krav om å regulere utenlandske investeringer. Den debatten har blusset opp fordi et statlig kinesisk selskap er i ferd med å ta kontroll over mer enn halvparten av elektrisitetsdistribusjonen i landet.

– Latinamerikanske regjeringer kjenner selvsagt til Kinas stadig mer konfronterende utenrikspolitikk mot land som Australia, samt det som skjer i Hongkong, sier Guillermo García Montenegro.

– Der har USA en mulighet til å tilby hjelp med å tøyle den risikoen kinesiske investeringer kan innebære, sier han.