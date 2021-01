Portugals president styrer mot seier i koronakomplisert valg

Søndag skal portugiserne velge hvem som skal være landets president de neste fem årene. Feltet består av sju kandidater, men meningsmålingene viser at det i realiteten handler om å gi dagens president fornyet tillit. Marcelo Rebelo de Sousa er storfavoritt til å sikre seg en ny periode som statsoverhode, et verv som har begrenset med politisk makt.

Rebelo de Sousa har stort sett ligget trygt plassert på 60-tallet på meningsmålingene det siste året. Dermed er det foreløpig lite som tyder på at det blir nødvendig med en andre valgomgang. I så fall må den sittende presidenten ende opp med mindre enn 50 prosent av stemmene søndag. For fem år siden fikk han 52 prosents oppslutning i første omgang.

I koronatoppen

Årets valg kompliseres av at det holdes mens landet er inne i en ny periode med strenge koronarestriksjoner. Den siste tiden har Portugal klatret nest øverst på listen over land der smittetrykket er størst. Rebelo de Sousa har likevel sagt at det er uaktuelt å utsette valget, og at håndteringen av pandemien ikke kan «lamme demokratiet».

I stedet jobbes det for å legge til rette for at alle skal få muligheten til å stemme, selv om koronapandemien gjør at mange ikke engang kan forlate huset.

I forstaden Loures nord for hovedstaden Lisboa har kommunearbeider Sandra do Rosario tatt på seg munnbind, hansker, visir og smittevernfrakk for å hjelpe beboerne på et sykehjem med å delta i valget.

Respektere hemmelig valg

– Vi må følge retningslinjene for å ivareta helsen, men samtidig respektere at det er hemmelig valg, sier hun mens hun forklarer beboerne hvordan de kan stemme bak et forheng som er spent opp for å sikre at ingen kan sniktitte mens stemmeseddelen fylles ut. Fra sykehjemmet tas stemmene med til et offisielt stemmelokale.

Ordfører Bernardino Soares sier det ikke har vært enkelt å få på plass logistikken i siste liten. Velgere kunne melde seg på ordningen helt fram til sist søndag. Men Soares har samme budskap som presidenten:

– Vi må bekjempe pandemien, men vi kan ikke oppheve demokratiet.

En kvart million vil forhåndsstemme

Rundt 13.000 personer som for tiden ikke har lov til å forlate hjemmet sitt eller sykehjemmet de bor på, har søkt om å få stemme hjemmefra.

– Jeg synes det er bra. Du kan fortsatt stemme uten å gå ut, så dette er den eneste måten å gjøre det på, sier sykehjemsbeboer Ana.

Det er ikke bare sykehjemsbeboere eller folk i karantene som har valgt alternativer til å møte opp i stemmelokalene på søndag. Nesten 250.000 har registrert seg for å forhåndsstemme i løpet av den siste uken før valgdagen. Det er nesten fem ganger så mange som ved forrige valg, opplyser en tjenestemann.