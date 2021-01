Over 22.000 smittede på ett døgn i Mexico

Samme døgn registrerte myndighetene 1.803 koronarelaterte dødsfall.

Økningen setter landets sykehus under press. I hovedstaden Mexico by, der pandemien har fått størst fotfeste, er 89 prosent av sykehusenes kapasitet i bruk. På landsbasis er 61 prosent av sykehussengene fulle.

Mange familier har måttet la sine «koronasyke familiemedlemmer være hjemme, der de får oksygentilførsel. I Mexico by har myndighetene iverksatt en ordning som lar folk få oksygentilgang hjemme.

Men ikke alle er like heldige. Mangel på oksygentanker har ført til prishopp og tyveri av oksygentanker.

Det har igjen ført til at folk har forsøkt å sette sammen hjemmelagde oksygenbokser, noe myndighetene har advart mot. En video på Facebook viser et par som har koblet luftpumpen i et akvarium til en slange for å øke oksygenopptaket hos mannen som er koronasyk.

Slike påfunn øker ikke oksygennivået. De simpelthen resirkulerer luften, heter det i en advarsel fra sivilforsvaret i byen Puebla.

Regjeringen varsler tiltak som skal sikre prioritet av medisinsk oksygenproduksjon fremfor industriell oksygen, og myndighetene vurderer også å kjøpe oksygentanker fra utlandet.