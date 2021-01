Merkel tilbyr vaksinehjelp til Russland

Merkel tilbyr Russland støtte fra det tyske legemiddelverket Paul-Ehrlich-Institut i godkjenningsprosessen etter at Russland har kontaktet det europeiske legemiddeltilsynet (EMA).

Hvis EMA deretter godkjenner den russiske vaksinen, kan man diskutere felles produksjon og bruk av vaksinen, uttalte Merkel torsdag.

Hun la til at Russland og Tyskland kan samarbeide i humanitære saker under en pandemi, til tross for store politiske uenigheter.

Vaksinen ble godkjent i Russland i august, uten at det forelå resultater fra den siste og viktige fase tre-studien, noe som førte til internasjonal kritikk.

Resultatene fra studien blir publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i neste uke, ifølge Kirill Dmitriev, som leder den russiske stats investeringsfond. Muligheten for å produsere vaksinen i Tyskland er allerede et samtaletema, opplyser h an.

Over 1,5 millioner mennesker i Russland har fått vaksinen til nå.

Ungarn ble torsdag det første EU-landet som ga nødgodkjenning av Sputnik V-vaksinen.