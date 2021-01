FBI: 630.000 kroner i dusør for rørbombemistenkt

Torsdag ble dusøren økt fra 50.000 til 75.000 dollar, drøyt 630.000 kroner. De to bombene ble plassert utenfor hovedkontorene til det demokratiske og det republikanske partiet nær kongressbygningen samme dag som den ble stormet. Bombene eksploderte ikke, men blir ansett som et eksempel på hvor alvorlig og velplanlagt kongressangrepet var.

Personen ble trolig observert på et sikkerhetskamera mens vedkommende begikk handlingen, og hadde på seg en løs grå hettegenser, svarte hansker og et munnbind. Enkelte analytikere mistenker at bombene var en avledningsmanøver.