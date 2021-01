Sikkerheten var enorm da Joe Biden onsdag ble tatt i ed som USAs 46. president. Over 25.000 soldater ble kalt ut, og store deler av Washington DC ble sperret av, for å forhindre opptøyer under innsettelsen.

Situasjonen har vært svært anspent i USA etter at kongressbygningen på Capitol Hill ble stormet 6. januar.

Bakgrunnen for sikkerhetsoppbudet var stor frykt for at voldelige tilhengere av Donald Trump skulle demonstrere i byen.

Det skjedde ikke.

– Kan ikke fortsette



Ifølge sikkerhetsanalytiker Mollie Saltskog, som jobber som etterretningsanalytiker i Washington D.C for sikkerhetsanalysefirmaet The Soufan Group, skal høyreekstreme grupper ha advart sine tilhengere mot væpnede demonstrasjoner eller angrep under innsettelsen.

ADVARER: Mollie Saltskog er etterretningsanalytiker i Washington D.C for sikkerhetsanalysefirmaet The Soufan Group. Foto: The Soufan Group

– I stedet ble tilhengere oppfordret til å vente og begå angrep på et bedre tidspunkt. Det viser at det er mulig å motvirke trusselen, men Washington kan ikke fortsette å være militarisert, så trusselbildet forblir. Vi frykter at dette bare er startskuddet, sier Saltskog til SVT.



Hun forteller at mange voldelige tilhengere av Trump føler seg skuffet og sviktet av den avgåtte presidenten. Særlig personer i den såkalte QAnon-bevegelsen skal være skuffet etter valgnederlaget, og at Trump ikke tok tilbake makten med bruk av vold.

(Saken fortsetter under bildet)



PÅGREPET: Jacob Chansley - også kjent som Qanon-sjamanen - var kledd med horn og pelslue, da han deltok i stormingen av Kongressen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

– Føler seg sviktet av Trump

Høyreekstreme grupperinger, som Hvit makt-bevegelsen og nynazister, planlegger nå å rekruttere flere Trump-tilhengerne, advarer Saltskog.

– Voldelige høyreekstreme grupper deler nå taktikker for hvordan de skal rekruttere de tilhengerne som føler seg sviktet av Trump, sier hun.

FBI har fulgt nøye med på QAnon-tilhengerne og andre fanatiske grupper de siste ukene, og hadde derfor trolig god oversikt over hva som eventuelt kunne ventes av protester på innsettelsesdagen.