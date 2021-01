Asia-børsene steg etter presidentskiftet i USA

Det asiatiske markedet håper at den nyinnsatte presidenten Joe Biden vil styrke den amerikanske økonomien som sliter, noe som vil bety mye for Asias eksportvirksomhet.

I Tokyo steg Nikkei-indeksen med 0,7 prosent i åpningstimene, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia gikk opp 0,6. Hovedindeksen i Shanghai og Kospi-indeksen i Sør-Korea økte med 0,4 prosent.

Onsdagens presidentinnsettelse medførte en god børsdag i New York. Både S&P 500-, Nasdaq- og Dow Jones- indeksen forbedret dermed sin tidligere rekordnotering.

Biden har allerede gjort det klart at han vil jobbe for at Kongressen vedtar en omfattende kriseplan på 1.900 milliarder dollar for å styrke økonomien og hjelpe dem som er rammet av koronapandemien.