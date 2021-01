Jen Psaki holdt første pressekonferanse i Det hvite hus

Psaki understreket at hun vil stå for sannhet og åpenhet under pressekonferansene, en klar referanse til sine forgjengere under Donald Trump.

Hun sa også at hun skal holde pressekonferanse hver dag utenom lørdag og søndag framover, i motsetning til under Trump, da pressekonferanser i stor grad ble droppet den siste tiden. Trump-administrasjonen var åpent fiendtlig innstilt til pressen.

Hun startet med å liste opp de 15 første presidentordrene Joe Biden undertegnet umiddelbart etter at han ble innsatt som president.

Psaki er tidligere pressetalskvinne i utenriksdepartementet og har også jobbet for Obama-administrasjonen. Ved å svare rundt på flere spørsmål viste hun at hun har god erfaring fra kontakt med mediene.