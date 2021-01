Biden med historisk nominasjon til visehelseminister

Levine er Pennsylvanias øverste helsepolitiker, og er blitt en fremtredende figur i den amerikanske offentligheten gjennom innsatsen mot koronaviruset.

– Rachel Levine vil ta med seg stødig lederskap og viktig ekspertise som vi trenger for å få folk gjennom denne pandemien, uavhengig av hvor de bor, farge, religion, seksualitet, kjønnsidentitet eller noe annet, sier Biden.

Dersom Senatet vender tommelen opp, blir Levine den høyest rangerte transpersonen i det politiske USA, skriver Washington Post.

– Biden sa i sin valgkamp at hans administrasjon vil representere hele USA. I dag gjorde han det klart at transpersoner er en viktig del av landet vårt, sier Mara Keisling i det nasjonale senteret for likhet for transpersoner.