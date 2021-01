Biden dro rett på koronamarkering: Viktig å minnes ofrene for å leges som nasjon

Det første Biden gjorde etter å ha ankommet Washington, var å dra på koronamarkeringen sammen med sin påtroppende visepresident, Kamala Harris.

Etter at sykepleieren Lori Marie Key fra Michigan hadde sunget Amazing Grace, holdt Biden en kort tale ved det nasjonale minnebassenget mellom Washington-monumentet og Lincoln Memorial.

– For å leges, må vi huske. Det er vanskelig å minnes. Men det er sånn vi leges. Det er viktig å gjøre det som nasjon. Fra solnedgang til skumringen, la et lys skinne over mørket i dette hellige minnebassenget mens vi minnes alle vi har tapt, sa Biden.

Deretter stilte han, kona Jill og visepresidentparet Harris og Doug Emhoff seg mot bassenget, mens sangen Hallelujah ble fremført.

Harris: – Nå skal USA sørge sammen

Harris sa i sin tale at USA skal sørge sammen som nasjon heretter.

– I mange måneder har vi sørget hver for oss. I kveld begynner vi å sørge og leges sammen, sa hun i sin tale.

Sykepleieren Key fortalte om sine erfaringer som sykepleier i koronapandemien.

– Det har vært hjerteskjærende for de familiene som ikke kunne være med dem, og det har vært hjerteskjærende for oss som pleiet dem. Når jeg jobber, synger jeg. Det gir meg styrke i vanskelige tider, og jeg tror det hjelper oss å leges, sa Key.

Visepresidentens bønn

Det ble en svært lavmælt markering i parkanlegget. Koronasituasjonen og sikkerhetsnivået i Washington gjorde at det kun var aktørene og noen få hjelpere som var til stede.

– Selv om vi fysisk er separert, er vi som det amerikanske folket forent i ånden. Og mitt evige håp, min evige bønn, er at vi kommer ut av denne prøvelsen med ny kunnskap om å nyte de enkle øyeblikkene, se for oss nye muligheter og åpne hjertene våre for andre, sa USAs kommende visepresident Harris.

Hun og Biden tas i ed i en redusert innsettelsesseremoni onsdag.