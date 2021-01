Trump kan bli kastet ut av skuespillerfagforening

I en uttalelse sier styret i fagforeningen at det er sannsynlig at Trump brøt retningslinjene for medlemskap hos dem.

Bruddene knyttes til Trumps rolle i stormingen av kongressbygningen 6. januar. De viser også til det de omtaler som desinformasjon Trump har kommet med for å diskreditere journalister og som har satt deres sikkerhet på spill. Hvis han blir funnet skyldig i en disiplinærkomité, kan han bli kastet ut.

Trump holder medlemskap i fagforeningen som følge av sin deltakelse i «The Apprentice, «Saturday Night Live» og flere små innhopp i andre filmer, blant annet «Hjemme alene 2».