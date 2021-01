– Jeg vil alltid være en stolt sønn av Delaware, sa den påtroppende presidenten, som drar til Washington D.C. i forkant av innsettelsen onsdag.

Biden talte for et publikum på om lag 100 personer ved et militæranlegg nær hjembyen Wilmington som er oppkalt etter sønnen Beau.

– Jeg er kun lei meg av én grunn, og det er at han ikke er her. Det er ham vi burde ha introdusert som president, sa en følelsesladd Joe Biden.

Beau Biden hadde en lovende politisk karriere, men døde av hjernekreft i 2015.

Faren flyr nå den korte turen til Washington, der han skal tilbringe natta i presidentens offisielle gjestebolig Blair House før han settes inn onsdag ettermiddag norsk tid.