McConnell: – Mobben ble fôret med løgner

– Mobben ble fôret med løgner. De ble provosert av presidenten og andre mektige mennesker, sa McConnell i Senatet tirsdag.

McConnell har tidligere sagt at han ikke har bestemt seg for om han vil stemme for å finne Trump skyldig i riksrettssaken som nå pågår mot ham som følge av angrepet. Hans beslutning kan fort bli avgjørende, ettersom Demokratene som fremmet riksrettstiltalen trenger 17 republikanere på laget for å få det nødvendige flertallet på to tredeler for å dømme Trump.

– De forsøkte å bruke frykt og vold for å stanse en bestemt prosess i den første statsmakt som de ikke satte pris på. Men vi fortsatte. Vi sto sammen, og sa at en rasende mobb ikke ville få vetomakt i vårt land, ikke engang den ene kvelden, sa en tydelig preget McConnell.