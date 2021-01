Etter demonstrasjonene og kaoset ved Kongressen i USA, mistenkes den 22 år gamle Trump-supporteren Riley June Williams for å ha hatt litt andre planer enn de andre demonstrantene.

Ifølge USA Today mistenker FBI Williams for å ha stjålet en laptop fra kontoret til lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, men flere medier melder at det er noe usikkerhet rundt om det dreier seg om en laptop eller en harddisk.

Skulle selges til Russland

I et rettsdokument signert av FBIs spesialagent, Jonathan Lund, kommer det frem at FBI gjentatte ganger har blitt oppringt av en tipser, som påstår at vedkommende har hatt et romantisk forhold til Williams.

Tipseren mener Williams hadde planer om å selge dataen hun stjal fra Pelosis kontor til russiske etterretningstjenester.

Salgsavtalen skal ha gått i vasken av uklare grunner, og tipseren informerer om at Williams fortsatt har laptopen, eller har ødelagt den.

– Denne saken etterforskes fortsatt, skriver Lund.

Mandag ble Williams pågrepet i Pennsylvania, ifølge BBC . CBS News skal ha fått bekreftet fra to kilder at 22-åringen meldte seg selv inn til politiet.

Enn så lenge er hun siktet for å med viten og vilje ha oppholdt seg på et område uten tillatelse, og voldelig oppførsel i Kongressbygningen.

Flere tyverier

Tyveri av elektroniske enheter fra flere kontorer har vært en kontinuerlig bekymring etter demonstrantene tok seg inn i Kongressen.

Ifølge Reuters skal den midlertidige amerikanske advokaten i D.C, Michael R. Sherwin, ha sagt at flere av tyveriene potensielt kan ha satt nasjonens sikkerhetsinvesteringer i fare.

To dager etter innbruddet på Kongressen, meddelte en av Nancy Pelosis talspersoner at en av laptopene hennes var stjålet.

Om dette er maskinen Williams er mistenkt for å ha fått tak i, er uklart.

Dirigerte demonstranter

I rettsdokumentet til spesialagent Jonathan Lund kommer det frem at Williams skal ha forsøkt å styre flere demonstranter til Pelosis kontor, som ligger i andre etasje.

Lund hadde tilgang til en Youtube-video, som nå har blitt slettet, hvor man kan se Williams blant folkemengdene inne i Kongressen.

«I videoen kan man høre henne rope 'ovenpå, ovenpå, ovenpå' gjentatte ganger, og hun kan også bli sett mens hun fysisk dirigerer andre demonstranter opp trappen», står det i FBIs rettsdokument.