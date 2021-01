Bidens finansminister vil tenke stort med ny koronakrisepakke

Et splittet politisk USA fikk i jula på plass en lenge etterlengtet og gigantisk koronakrisepakke på 900 milliarder dollar. Da ville både demokratene og Donald Trump bruke mer, men republikanerne i Senatet sa nei.

Snart kontrollerer demokratene Det hvite hus, Senatet med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme og Representantenes hus. Bidens valg til finansminister vil tirsdag varsle Senatet om at neste krisepakke blir stor.

– Verken den kommende presidenten eller jeg foreslår denne krisepakken uten å tenke på landets gjeldsbyrde. Men akkurat nå, når rentene er historisk lave, er det klokeste vi kan gjøre å tenke stort, kommer Yellen til å si i en høring i Senatets finanskomité tirsdag, melder Reuters.

Doblet krisepakke

Yellen, som tidligere har ledet USAs sentralbank, sier fordelene er større enn ulempene hvis man slår på stortromma nå.

– Særlig hvis vi hjelper folk som har hatt det vanskelig i lang tid, sier hun.

Biden la forrige uke fram en krisepakke som var dobbelt så stor som den Kongressen vedtok i jula. Det dreier seg om 415 milliarder dollar til virusinnsatsen, 440 milliarder til mindre bedrifter og lokalsamfunn og nesten 1.000 milliarder i direkte støtte til innbyggerne.

Flere vil ifølge forslaget få en sjekk på 1.400 dollar. Dette kommer i tillegg til de 600 dollarene som var i Kongressens krisepakke.

Vil bygge opp økonomien

Arbeidsledige vil også få mer i pengestøtte fram til september.

Yellen vil i høringen også legge vekt på hvor viktig det er å bygge opp USAs økonomi «så den skaper mer velstand for flere og sørger for at amerikanske arbeidere kan konkurrere i en stadig mer konkurransedyktig global økonomi».

Yellen erstatter hvis hun blir godkjent av Kongressen Steven Mnuchin, som går av sammen med Donald Trump onsdag.