Biden-administrasjonen tar form

I stor grad har den påtroppende presidenten utpekt kjente veteraner fra Obama-administrasjonen og andre erfarne politikere, men som lovet, blir administrasjonen hans også representativ for det store mangfoldet i USAs befolkning.

I tillegg til hvite menn blir både kvinner, svarte og latinos godt representert, og det blir også urbefolkningen, asiatiskamerikanere og homofile.

Selv om han selv er en eldre hvit mann, er det historisk at visepresidenten, Kamala Harris, blir en kvinne med både svart og asiatisk bakgrunn.

Den eneste grupperingen som kanskje kan føle seg noe forbigått etter den store innsatsen for å få Biden valgt, er venstrefløyen.

De forsto selv at det kunne bli vanskelig etter at Demokratene i høst ikke greide å få flertall i Senatet og Biden derfor ville være avhengig av republikanerne for å få sine utnevnelser godkjent.

Men da Georgia i januar valgte to demokrater og det likevel blir et knapt demokratisk flertall, blir det lettere for Biden.

Gamle samarbeidspartnere



Til stabssjef i Det hvite hus har Biden hentet inn Ron Klain, som han har samarbeidet med i mange år både som senator og visepresident. Han var stabssjef både for Biden og for Al Gore.

Utenriksminister blir Antony Blinken, Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver mens han var visepresident. Han er opptatt av å gjenopprette et godt transatlantisk forhold, ikke minst for å konfrontere Kina, og var med på forhandlingene om atomavtalen med Iran.

John Kerry, som har vært senator, presidentkandidat og utenriksminister, blir Bidens klimautsending, blant annet med ansvar for å få USA inn igjen i Parisavtalen, som han selv var med på å forhandle fram.

Den respekterte tidligere sentralbanksjefen Janet Yellen blir USAs første kvinnelige finansminister.

Svarte og latinos

Bidens forsvarsminister blir pensjonert general Lloyd Austin, som blir første svarte i stillingen om han blir godkjent. Men han må få spesiell godkjenning av Kongressen for å slippe unna kravet om sju år mellom aktiv tjeneste i det militære og en politisk stilling.

Minister for indre sikkerhet blir cubanskfødte Alejandro Mayorkas. Han blir første latino og innvandrer i stillingen. Under Obama var han viseminister i departementet og hadde ansvaret for å fronte DACA-programmet for unge som kom ulovlig til USA som barn.

Arbeidsminister blir eks-ordfører i Boston, Marty Walsh, som har fagforeningsbakgrunn og støtte fra venstrefløyen.

Samarbeid med Sanders

Det var snakk om Bernie Sanders som arbeidsminister, men han og Biden ble enig om at det ikke ville være lurt fordi Demokratene da igjen ville miste flertallet i Senatet.

Det er fordi Vermont har republikansk guvernør som ville utpeke en republikaner til å ta Sanders' plass. For Biden er det viktigere at Sanders i det nye Senatet får den mektige posisjonen som leder for budsjettkomiteen.

Uansett har Biden og Sanders et langt bedre forhold enn Sanders hadde til Hillary Clinton, og Sanders og venstrefløyen har vært sterkt involvert i arbeidet med Bidens program.

Bakgrunn fra Afrika

FN-ambassadør, en stilling som i USA er på kabinettnivå, blir afroamerikanske Linda Thomas-Greenfield, som har en lang karriere i utenriksdepartementet bak seg, blant annet som ambassadør i Liberia og statssekretær for afrikanske saker, inntil hun fikk sparken av Trump.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver blir Jake Sullivan, som hadde toppstillinger i Obama-administrasjonen og var med på å forhandle fram Iran-avtalen mens Kerry var utenriksminister.

Avril Haines, som tidligere har vært nestsjef i CIA, blir første kvinne som nasjonal etterretningsdirektør i NSA, mens karrierediplomaten William Burns blir CIA-sjef.

Justisminister blir Merrick Garland, dommeren som Barack Obama nominerte til høyesterettsdommer, men som ble blokkert av republikanerne i nesten ett år til Donald Trump ble president og i stedet utnevnte konservative Neil Gorsuch.

Fauci blir koronarådgiver

Xavier Becerra, som var første latino til å bli riksadvokat i California og forsvarte Obamas helsereform i retten, blir helseminister, og han skal samarbeide med Anthony Fauci i kampen mot koronaviruset.

USAs første åpent homofile statsråd blir tidligere presidentkandidat Pete Buttigieg som samferdselsminister.

Bidens utdanningsminister blir Miguel Cardona, som er sønn av immigranter fra Puerto Rico og har bakgrunn fra skolepolitikk i Connecticut.

Urfolk-representant

Innenriksminister, som i USA steller med føderale landområder, nasjonalparker og urbefolkningen, blir Deb Haaland, som for to år siden ble valgt inn som første urfolksrepresentant i Kongressen.

Andre kvinner med viktige stillinger blir Jennifer Granholm som energiminister, Gina Raimondo som handelsminister, Katherine Tai som handelsutsending, med ansvar for blant annet Kina, og Marcia Fudge som boligminister. Fudge må hanskes med at millioner av amerikanere kan miste sine boliger som følge av koronakrisen.