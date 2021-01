– Vi er dypt bekymret over pågripelsen av Aleksej Navalnyj. Vi ber om at han umiddelbart løslates og at hans rettigheter respekteres i tråd med loven, skriver kontoret på Twitter.

Navalnyj ble pågrepet da han ankom Russland søndag. I august ble han forgiftet i hjemlandet og ble derfor evakuert til Tyskland, hvor han har vært siden.

– Vi gjentar vår oppfordring til en grundig og upartisk etterforskning av hans forgiftning, fortsetter kontoret.