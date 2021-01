Tidligere Trump-medarbeidere knyttet til protest i forkant av Kongress-stormingen

Byrået skriver at dette står i kontrast til forsøket på å framstille demonstrasjonen som et grasrot-initiativ.

Demonstrasjonen ble kalt Save America Rally, og hovedarrangør var organisasjonen Kvinner for Amerika først.

Flere titusen mennesker var til stede under protesten der Donald Trump holdt talen der han ba sine tilhengere marsjere mot Kongressen.

«Director of operations» i Trumps valgkamporganisasjon

Men flere tidligere Trump-medarbeidere deltok også på arrangørsiden, ifølge dokumenter vedlagt tillatelsen som ble gitt av USAs nasjonale parkvesen.

En av disse var Megan Powers, som sto oppført som en av lederne for arrangementet 6. januar. På LinkedIn-profilen hennes står det at hun var «director of operations» i Trumps valgkamporganisasjon og at hun hadde stillingen i alle fall i starten av januar.

Ledende stilling i Trumps valgkampstab

Maggie Mulvaney hadde en stilling som «VIP Lead» i gruppen som arrangerte demonstrasjonen. Fram til november i fjor fikk hun utbetalt lønn for en ledende stilling i Trumps valgkampstab.

Verken Powers eller Mulvaney har svart på spørsmål fra AP om sine roller under demonstrasjonen. Etter at den var ferdig, deltok en mindre gruppe Trump-tilhengere i stormingen av Kongressen.