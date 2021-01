Nye toner i Det hvite hus når Biden tar over

Jobben må gjøres mens Biden samtidig skal lede en nasjon som er dypt splittet, og som strever med en katastrofal pandemi og et opprør som hadde som mål å hindre ham i å bli president.

Biden drev sin valgkamp som en motvekt til Trump, hvis politiske makt hadde sitt utspring i splittelse og aggressive utspill. Biden sier hans mål er å helbrede nasjonens sjel, reparere presidentskapet og gjenreise Det hvite hus som et symbol på stabilitet og troverdighet.

Slutt på tvitring

Det betyr nye toner både i de daglige rutinene og i politikk. Ut er blant annet brennbar tvitring, inn er streite brifinger.

– Det dreier seg mye om å gjenopprette stillingens verdighet, om å velge sannhet framfor løgn, samling framfor splid, sa Biden selv da han lanserte sitt kandidatur.

Knuste vinduer i kongressbygningen, omringet av hundrevis av soldater, er et synlig bevis på hvor mye en presidents ord veier. Trumps støttespillere tok ham på ordet da de gikk til angrep på Kongressen.

Få nye presidenter har like mye erfaring som Biden etter over 40 år i Washington, hvorav åtte i Det hvite hus.

– Biden er spesielt godt forberedt på å gjenopprette Det hvite hus som symbol på integritet og god styring, sier historikeren Douglas Brinkley.

Munnbind og hjemmekontor

Endringene kommer til å bli omfattende, og de starter med presidentens håndtering av koronapandemien som hittil har tatt 400.000 amerikanske liv. Og det gjelder ikke bare politikken, men også personlig opptreden.

Trump ga blaffen i viruset, og få i staben brukte munnbind i de trange lokalene, mens Trump selv var vertskap for supersprederhendelser i Det hvite hus og på folkemøter rundt om i landet.

Under Biden vil trolig mange jobbe mest hjemmefra, mens de som kommer til kontoret, må bruke munnbind. Biden selv er vaksinert, men ikke Trump, selv om det ville vært et eksempel for amerikanere som er skeptiske til vaksinen.

Nye daglige rutiner

Bidens daglige rutiner blir også et brudd med forgjengeren. For det første blir ikke Twitter den viktigste kilden for nyheter fra Det hvite hus.

Mens Trumps tvitring nesten daglig utløste alarmer over hele Washington, er Bidens tvitring mest pressemeldinger og detaljer om politikk, med et og annet «Here's the deal, folks» slengt inn.

Biden har sagt at han vil at amerikanerne skal se på presidenten som en rollemodell igjen. Det blir slutt på grovt og nedlatende språk og rasistisk retorikk.

Gjenoppliver pressekonferanser

Biden har lovet å gjenopplive de daglige pressekonferansene, og det blir slutt på å kalle pressen fake news og en folkefiende.

Men det gjenstår å se om han blir like tilgjengelig som Trump, som inntil han gikk i hi etter valget, svarte på journalistenes spørsmål oftere enn mange tidligere presidenter.

Mens Trump fylte kabinettet og Det hvite hus med slektninger, politisk uerfarne og nykommere, har Biden hentet inn folk med lang erfaring, både veteraner fra Obama-administrasjonen og karrierefolk.

Biden vil også samarbeide så nært han kan med Kongressen for å sette sin politikk ut i livet, mens Trump ofte virket uinteressert i Kongressen og drev sin egen personlige politikk.

Men det blir en bratt motbakke i begynnelsen, med opptøyer og uro over hele landet, en pandemi som tar 4.000 liv per dag, et ineffektivt vaksineringsprogram, en økonomi i krise og strid om riksrettssaken mot Trump.

Også ute i verden

Biden har like mye reparasjonsarbeid foran seg for å gjenopprette USAs renomme ute i verden som hjemme etter at Trump trakk USA ut av diverse klima- og handelsavtaler og satset på alenegang.

Hans humørsvingninger og uberegnelige utspill førte også til et anstrengt forhold til noen av USAs eldste allierte, ikke minst i Europa.

Mens koronapandemien feide over kloden, fremmet Trump konkurranse framfor samarbeid om forskning og vaksiner, og han droppet helt å påpeke menneskerettighetsbrudd rundt om i verden.

Utenrikserfaring

Biden har mange år bak seg i Senatets utenrikskomité og mye utenrikspolitisk erfaring som visepresident. Han ønsker å reparere allianser og melde USA inn igjen i Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon så fort som mulig.

Men også dette blir en utfordring så lenge Trumps skygge henger over USA.

– Over hele verden er det usikkerhet om USA. Man aner ikke om Bidens presidentskap bare blir én periode, og mange er usikre på hva som kommer etterpå. Mange frykter at at Trump eller trumpismen kommer tilbake om fire år, sier Richard Haass, som leder Council on Foreign Affairs.