Indonesiske helsearbeidere sliter med å hjelpe alle de jordskjelvrammede

Minst 81 mennesker omkom i eller som følge av skjelvet, og tusenvis ble hjemløse da det inntraff tidlig fredag. Det ble målt til en styrke på 6,2 og jevnet bygninger med jorden i kystbyen Mamuju.

I tillegg til enorm pågang henger risikoen for koronasmitte over arbeidet. Leger med munnbind tok søndag imot pasienter med brudd og andre typer skader ved et midlertidig behandlingssenter utenfor det eneste av byens sykehus som kom seg fra skjelvet med kun små skader.

Senteret er kritisk underbemannet, og fortsatt arbeides det med å åpne opp flere rom for operasjoner og med å sette opp telt utendørs for å behandle skadde. Samtidig er det frykt for at et nytt skjelv kan føre til at sykehuset raseres.

Tre dager etter katastrofen er det fortsatt uklart hvor mange som fortsatt ligger under de store haugene med ruiner. Mesteparten av de døde som er funnet til nå, ble funnet i Mamuju, men noen ble også funnet sør for byen.

Skjelvet førte til panikk for mange av innbyggerne på Sulawesi, som ble rammet av skjelv og en påfølgende tsunami i 2018. Mer enn 2.100 mennesker mistet livet og om lag 220.000 ble hjemløse.