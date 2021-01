Bevæpnede demonstranter har samlet seg i USA

Det er ikke meldt om sammenstøt.

Ved delstatskongressene i Ohio, Michigan, Oregon og Texas hadde flere titalls mennesker samlet seg. Flere hadde skytevåpen.

– Jeg er her for å støtte retten til å uttrykke et politisk synspunkt uten å måtte risikere sensur, trakassering, å miste jobben min eller å bli fysisk angrepet, sa demonstrant Kathy Sherman, som hadde på seg en hatt med ordet «Trump», til nyhetsbyrået AP i Ohios delstatshovedstad Columbus.

Sikkerheten er trappet opp etter at FBI advarte om faren for voldelige sammenstøt før Joe Biden tar over for Donald Trump som USAs president onsdag.