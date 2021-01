Capitol-politiet pågrep bevæpnet mann

Mannen kjørte ifølge blant andre CNN og New York Times bilen sin fram til et av kontrollpunktene som er satt opp ved kongressbygningen.

Det ble først meldt at mannen hadde falsk akkreditering til innsettelsesseremonien for Joe Biden, men dette er senere rettet til at han ikke hadde tillatelse til å kjøre inn i det avstengte området.

Den 31 år gamle mannen ble likevel pågrepet og siktet for blant annet ulovlig våpenbesittelse siden han ikke hadde våpentillatelse i Washington DC. Han er også siktet for ulovlig oppbevaring av ammunisjon, ifølge rettsdokumenter.

Politimannen som stanset ham, ble nysgjerrig da han så klebemerker for våpen på bilen, og spurte om han hadde våpen. Capitol-politiet har som oppgave å beskytte Kongressen.

På spørsmål fra politiet innrømmet mannen at han hadde et håndvåpen i bilen. Nærmere undersøkelse av kjøretøyer avdekket mer enn 500 kuler, haglpatroner og pistolmagasiner.

Mannen ble løslatt fra varetekt lørdag etter en kort runde i retten, og han anses ikke som en fare for sikkerheten. Den arresterte mannen var innleid til å utføre et arbeid, opplyser en politikilde til New York Times.

I Washington er sentrum allerede sperret av og flere tusen soldater utplassert for å hindre nye opptøyer fram mot innsettelsen av Biden. Doble gjerder er satt opp rundt hele kongresskomplekset, og den store parken National Mall er avsperret.