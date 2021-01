Mann skutt og drept på restaurant i Sverige

Skuddene ble avfyrt fra utsiden av restauranten, nær inngangspartiet, opplyser politiets pressetalsperson Ola Österling. Bilder fra stedet viser flere kulehull i et vindu.

Politiet fikk melding om skytingen i 19-tiden og sendte mange patruljer til stedet. Restauranten og deler av sentrum er sperret av for nærmere undersøkelser.

– Vi har funnet tegn på at det ble avfyrt flere skudd, og det er mulig at flere personer var mål for angrepet, sier Österling.

Den døde mannens bakgrunn kartlegges også, men politiet sier det er for tidlig å si om drapet er del av et oppgjør i et kriminelt miljø.